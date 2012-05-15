Поезд Махачкала — Петербург изменил маршрут из-за размытого в Дагестане железнодорожного моста

Пассажиров из Хасавюрта доставят автобусами до Кизилюрта, билеты возвращают без комиссии.

Поезд № 135 Махачкала — Санкт-Петербург, отправляющийся 29 марта, проследует изменённым маршрутом через Кизляр с выходом на основной путь на станции Гудермес. Причиной стали обильные дожди в Дагестане, которые привели к размыву железнодорожного моста в Хасавюрте, сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Как уточнили в ФПК ("дочка" РЖД), пассажиры, планирующие посадку на станции Хасавюрт, будут доставлены автобусами до станции Кизилюрт, где смогут пересесть в поезд № 135. О всех изменениях пассажиров информируют по SMS. Возврат и оформление билетов производится без дополнительных сборов.

Напомним, накануне в Дагестане из-за обильных дождей произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления, сбои в работе транспорта. В Махачкале введён режим чрезвычайной ситуации. Из затопленных домов эвакуировали более 100 человек в Махачкале и Дербенте. В ряде районов без электричества остались более 320 тысяч человек. Сильные дожди и поднятие уровня рек привели к размытию мостов, дорог и обрушению железнодорожного моста в Хасавюрте.

