Поезд Адлер-Петербург задерживается после взрыва цистерн в Тамбовской области

РЖД организует обходной маршрут для пассажиров поездов после ЧП на станции.

Поезд №35, следовавший из Адлера в Санкт-Петербург, задерживается из-за взрыва цистерн на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области.

В пресс-службе Российских железных дорог сообщили, что принимаются меры по пропуску поездов по альтернативному маршруту, обходящему аварийный участок. Всего из-за инцидента задерживаются восемь составов, включая следующие рейсы: №3 Кисловодск – Москва, №27 Симферополь – Москва, №37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород, №101 Адлер – Москва, №139 Кисловодск – Архангельск, №266 Москва – Новороссийск и №739 Воронеж – Москва.

Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь и поддерживают комфортный температурный режим в вагонах, сообщили в РЖД.

Инцидент произошел после того, как с рельсов сошли вагоны грузового поезда с бензином и произошел их взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные службы. Движение через станцию Кочетовка-2 временно приостановлено. Западное межрегиональное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

Ранее мы сообщили о том, что поезд из Петербурга в Севастополь задерживается в связи с перекрытием Крымского моста.

Фото: пресс-служба ОЖД