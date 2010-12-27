Поэт-вандал из Петербурга расписал своими стихами столб на канале Грибоедова

Таким необычным образом петербуржец поделился своим творчеством с окружающими.

Возле станции метро "Невский проспект", на канале Грибоедова поэт-вандал расписал своими стихами фонарный столб. Об этом сообщают пользователи на портале pikabu.ru.

По всей видимости, петербуржцам и гостям города понравилось творчество неизвестного поэта. Они сфотографировали стихи и поделились с ними с остальными пользователями интернета.

Вот таким образом излил душу поэт (возможно не трезвый) возле станции метро канал Грибоедова в СПб. Получилось проникновенно.

Всего неизвестный поэт написал семь стихов.

Ранее мы рассказывали о граффити, которое появилось на одной из невзрачных стен в Петербурге. Уличные художники нарисовали портрет актера из Сербии Милана Марича, сыгравшего Сергея Довлатова в кинодраме Алексея Германа-младшего "Довлатов".

Фото: pikabu.ru