В Петербурге появилось граффити актера из фильма "Довлатов"

Успейте посмотреть, пока не закрасили.

Уличные художники воссоздали на одной из невзрачных стен Санкт-Петербурга портрет актера из Сербии Милана Марича, который сыграл Сергея Довлатова в кинодраме Алексея Германа-младшего "Довлатов".

Известно, что изображение актера заметили в Пушкинском саду на трансформаторной будке. Горожане признали уже знакомый стиль граффитистов, поэтому предполагают, что новый рисунок принадлежит группе Hoodgraff.

Напомним, что ребята из Hoodgraff прославились изображениями Виктора Цоя, прапорщика Задова, Стива Джобса, Людвига Аристарховича, Шевчука и многих других.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге закрасили граффити с Павлом Дуровым.

Фото: Instagram / ekaterina_tiha