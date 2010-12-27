Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге закрасили граффити с Павлом Дуровым
Сегодня, 21:00
0
TretyakovaS
51

В Петербурге закрасили граффити с Павлом Дуровым

0
 
 

В Петербурге на улице Некрасова закрасили граффити с основателем соцсети "ВКонтакте" Павлом Дуровым. На этом месте появилась новая надпись "Ты гонишь. Ты не читаешь рэп. Ты стонешь".

В Петербурге на улице Некрасова закрасили граффити с основателем соцсети "ВКонтакте" Павлом Дуровым. На этом месте появилась новая надпись "Ты гонишь. Ты не читаешь рэп. Ты стонешь". Об этом сообщает "Робалт".

Еще в конце ноября на портале "Наш Санкт-Петербург" администрация Центрального района отчиталась о закраске граффити. На граффити пожаловался житель Петербурга Дмитрий Цветков. По его просьбе закрасили портрет прапорщика Задова и букву "П" на Обводном канале.  

Фото: Facebook/Геннадий Смирнов

Теги: новости петербурга , новости спб , павел дуров
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Загрузка...
5