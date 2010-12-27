В Петербурге закрасили граффити с Павлом Дуровым

В Петербурге на улице Некрасова закрасили граффити с основателем соцсети "ВКонтакте" Павлом Дуровым. На этом месте появилась новая надпись "Ты гонишь. Ты не читаешь рэп. Ты стонешь".

В Петербурге на улице Некрасова закрасили граффити с основателем соцсети "ВКонтакте" Павлом Дуровым. На этом месте появилась новая надпись "Ты гонишь. Ты не читаешь рэп. Ты стонешь". Об этом сообщает "Робалт".



Еще в конце ноября на портале "Наш Санкт-Петербург" администрация Центрального района отчиталась о закраске граффити. На граффити пожаловался житель Петербурга Дмитрий Цветков. По его просьбе закрасили портрет прапорщика Задова и букву "П" на Обводном канале.



Фото: Facebook/Геннадий Смирнов

