Платная парковка в Петроградском районе: итоги месяца работы и более 95 млн рублей дохода

По итогам месяца работы платной парковки в Петроградском районе города, власти подвели первые результаты.

По итогам месяца работы платной парковки в Петроградском районе города, власти подвели первые результаты, которые свидетельствуют о положительных изменениях в обеспечении горожанам доступного парковочного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

На текущий момент в районе действует порядка 10 800 парковочных разрешений, предоставленных жителям Петроградского района. Важно отметить, что в первый месяц функционирования зоны платной парковки инспекторы велосипедной полиции и пешеходные патрули активно контролировали парковочную ситуацию на улицах.

За июль месяц пешими инспекторами были выявлены и зафиксированы различные нарушения со стороны водителей:

– 460 автомобилей обнаружены с закрытыми или снятыми номерами, что является нарушением действующего законодательства;

– 266 государственных номеров были очищены от посторонних предметов, позволяя идентифицировать автомобили и их владельцев;

– 194 транспортных средства были обнаружены без номеров, что представляет собой нарушение правил эксплуатации транспорта на общедоступных дорогах;

– С инспекторами проведены 300 разъяснительных бесед с автомобилистами, направленных на повышение сознательности водителей и соблюдение правил парковки.

Полученные доходы от эксплуатации платного парковочного пространства в Петроградском районе за месяц составили более 95 миллионов рублей, что стало заметным подспорьем в развитии инфраструктуры района и улучшении условий парковки для местных жителей.

Ранее сообщалось, что Крестовский остров готовится к введению платной парковки

Фото: Piter.TV