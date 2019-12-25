Платная парковка в Петроградском районе: итоги месяца работы и более 95 млн рублей дохода

По итогам месяца работы платной парковки в Петроградском районе города, власти подвели первые результаты, которые свидетельствуют о положительных изменениях в обеспечении горожанам доступного парковочного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.
На текущий момент в районе действует порядка 10 800 парковочных разрешений, предоставленных жителям Петроградского района. Важно отметить, что в первый месяц функционирования зоны платной парковки инспекторы велосипедной полиции и пешеходные патрули активно контролировали парковочную ситуацию на улицах.
За июль месяц пешими инспекторами были выявлены и зафиксированы различные нарушения со стороны водителей:
– 460 автомобилей обнаружены с закрытыми или снятыми номерами, что является нарушением действующего законодательства;
– 266 государственных номеров были очищены от посторонних предметов, позволяя идентифицировать автомобили и их владельцев;
– 194 транспортных средства были обнаружены без номеров, что представляет собой нарушение правил эксплуатации транспорта на общедоступных дорогах;
– С инспекторами проведены 300 разъяснительных бесед с автомобилистами, направленных на повышение сознательности водителей и соблюдение правил парковки.
Полученные доходы от эксплуатации платного парковочного пространства в Петроградском районе за месяц составили более 95 миллионов рублей, что стало заметным подспорьем в развитии инфраструктуры района и улучшении условий парковки для местных жителей.
Ранее сообщалось, что Крестовский остров готовится к введению платной парковки
Фото: Piter.TV
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