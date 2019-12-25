Цифровой архив блокадных финансов разместили в Петербурге в открытом доступе

Инициатива по созданию этого архива была отмечена как победитель проекта "Твой Бюджет 2.0: Цифровые технологии".

В открытом доступе появился "Петербургский цифровой архив госфинансов и госуправления", содержащий более 150 тысяч оцифрованных документов, охватывающих столетний период истории города — с 1917 по 2017 год. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В архиве представлены бюджетные росписи, статистические сборники и отчеты об исполнении бюджета. Особое значение имеют финансовые документы, относящиеся к военным годам. Инициатива по созданию этого архива была отмечена как победитель проекта "Твой Бюджет 2.0: Цифровые технологии".

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что создание цифрового архива по истории городских финансов увековечивает память о тех, кто в тяжелые годы блокады до конца исполнил свой профессиональный долг, обеспечивая функционирование городского хозяйства Ленинграда.

Ранее мы сообщили о том, что промышленность Петербурга показала уверенный рост за I квартал.

Фото: Правительство Петербурга