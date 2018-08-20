В Петербурге стартовал Кубок Степанова по мини-футболу

Накануне старта турнира в Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга прошла жеребьевка мини-футбольной лиги имени Алексая Степанова.

В Санкт-Петербурге 18 августа стартовал Кубок Степанова. Это ежегодный турнир, одно из главных событий в мире мини-футбола Северной столицы. В нем существует благотворительная составляющая: команды-участники турнира делают игровые взносы. И на эти деньги потом проводятся турниры для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Например, в 2018 году они состоятся в сентябре.

А пока же Кубок Степанова стартовал с пресс-конференции и официальной церемонии жеребьевки. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и узнал подробности о новом розыгрыше мини-футбольного турнира.

В жеребьевке приняли участие команды, которые в предыдущих розыгрышах кубка были либо победителями, либо призерами: "Золотой", "Ажио", "Фруктовый мир", Nevskaya-Co, "Митрополия", "НПК-групп" и другие.

Это турнир, в котором много кто принимает участие, и все хотят одержать победу, потому что, команды, которые участвуют – это весь состав суперлиги, и этот турнир, наверно, если сравнивать с суперлигой и с кубком города, будет третьим по важности, поэтому для нас, конечно, каждый год приятно участвовать в этом турнире, большая честь. Борис Купецков тренер клуба "Фруктовый мир"

Результаты жеребьевки:

С расписанием матчей можно ознакомиться здесь: http://stepanovsport.ru/index/raspisanie-matchej-pervoj-igrovoj-nedeli-kubka-pamyati-alekseya-stepanova-2018.html

Кубок Степанова проводится в стенах Nova Arena в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Видео: Piter.TV

Глеб Лялин