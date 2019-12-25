Подросток впал в кому после удара швартовной утки

Во время работ в акватории Финского залива 17-летний юноша получил тяжелую травму головы. Родные разыскивают очевидцев происшествия.

В Санкт-Петербурге 17-летний юноша оказался в реанимации после несчастного случая во время буксировки понтонов в Финском заливе. Сейчас подросток находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам сестры пострадавшего, инцидент произошел вечером 7 июля. Владимир, работавший на причале "Медный всадник", находился на одном из трех железных понтонов, которые буксировало судно. В период с 21:30 до 22:15 оборвался буксировочный трос, после чего вместе с ним в голову подростка отлетел лодочный кнехт.

После происшествия пострадавшего доставили на судно "Эдельвейс", которое перевезло его к Центру водно-моторного транспорта на Наличной улице. Там его уже ожидала бригада скорой помощи.

По словам родственницы, врачи несколько дней борются за жизнь юноши. Семья просит откликнуться всех, кто видел буксировку понтонов в тот вечер или располагает записями с видеорегистраторов. По мнению родных, свидетельские показания могут помочь установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV