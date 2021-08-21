Подросток на самокате врезался в автобус в Петербурге пострадали

ДТП произошло днем 27 марта на улице Рихарда Зорге. 15-летний юноша выехал на пешеходный переход на красный свет и столкнулся с общественным транспортом.

В Красносельском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката и общественного транспорта. Как сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент случился днем 27 марта у дома №10 на улице Рихарда Зорге.

15-летний подросток выехал на регулируемый пешеходный переход, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. В этот момент произошло столкновение с автобусом. Сам виновник аварии не пострадал.

Однако травмы получили четверо пассажиров общественного транспорта. Все они были госпитализированы. Мужчина 1987 года рождения находится в тяжелом состоянии. Две женщины 1958 и 1950 годов рождения, а также пятилетний ребенок доставлены в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

