Подростков-грабителей задержали в двух районах Петербурга

Трое несовершеннолетних заставила подростка перевести 1,8 тысячи рублей на счет одного из них. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 9 апреля, в Петербурге задержали студентов колледжа и школьников. Их подозревают в грабеже в Центральном и Кировском районах. Об этом рассказали в пресс-службе городского управления МВД.

Днем ранее в полицию обратился подросток. Он рассказал, что во дворе дома 10 по Кузнечному переулку у него и его 15-летнего друга отобрали деньги. Подозреваемых — двоих 17-летних учащихся колледжей и 14-летнего ученика восьмого класса — вскоре задержали у дома 30 по Лиговскому проспекту. Как пишет "Фонтанка", трое несовершеннолетних заставила подростка перевести 1,8 тысячи рублей на счет одного из них. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию обратился 16-летний студент техникума. Он рассказал, что у дома 20, корпус 2 по Дачному проспекту неизвестный, угрожая перцовым баллончиком, отнял у него электронную сигарету. Подозреваемого задержали утром 8 апреля у дома 141 по проспекту Народного Ополчения. Им оказался 16-летний ученик 9-го класса. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее автобус без водителя наехал на пешеходов в Шымкенте. Четверо человек погибли в результате ДТП.

Фото: Piter.tv

