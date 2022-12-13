Четверо человек погибли в результате ДТП.

Автобус без водителя наехал на пешеходов в Шымкенте на юге Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Инцидент произошел вечером 8 апреля. Автобус без управления водителя выехал на встречную полосу и совершил наезд на шестерых пешеходов. В результате ДТП погибли четыре человека. Трое из них скончались на месте. Другие два пешехода находятся в больнице.

По результатам следствия было установлено, что водитель автобуса вышел из транспорта на конечной остановке маршрута и оставил его на ручном тормозе. Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза исправности автобуса.

Ранее в Минобороны сообщили, что три автомобиля столкнулись на 67-м километре МКАД.

Видео: Telegram / Sputnik Казахстан