Подростки взобрались на шпиль церкви Святого Михаила ради опасной фотосессии

Двое юношей нарушили границы охраняемого объекта на Васильевском острове, чтобы сделать эффектные снимки на вершине храма.

В Санкт-Петербурге двое подростков устроили экстремальную фотосессию, поднявшись на шпиль лютеранского храма Святого Михаила, расположенного на Васильевском острове. Инцидент произошёл 28 марта и попал в объективы камер — видеозапись с места событий распространилась в социальных сетях, сообщает Telegram-канал "Радио Sputnik".

На кадрах видно, как молодые люди преодолевают элементы конструкции церкви, поднимаясь к кресту, установленному на вершине остроконечного шпиля. Добравшись до верхней точки, они устроили фотосессию, расположившись на узком каркасе. Один из подростков в завершение встал в полный рост и показал жест "коза", широко известный в молодёжной субкультуре.

Церковь Святого Михаила — объект культурного наследия, относящийся к архитектуре XIX века.

Ранее сообщалось, что реставрацию церкви Анненкирхе отложили до 1 сентября 2025 года.

Фото: freepik.com