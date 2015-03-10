Подростки взобрались на шпиль церкви Святого Михаила ради опасной фотосессии

В Санкт-Петербурге двое подростков устроили экстремальную фотосессию, поднявшись на шпиль лютеранского храма Святого Михаила, расположенного на Васильевском острове. Инцидент произошёл 28 марта и попал в объективы камер — видеозапись с места событий распространилась в социальных сетях, сообщает Telegram-канал "Радио Sputnik".
На кадрах видно, как молодые люди преодолевают элементы конструкции церкви, поднимаясь к кресту, установленному на вершине остроконечного шпиля. Добравшись до верхней точки, они устроили фотосессию, расположившись на узком каркасе. Один из подростков в завершение встал в полный рост и показал жест "коза", широко известный в молодёжной субкультуре.
Церковь Святого Михаила — объект культурного наследия, относящийся к архитектуре XIX века.
Ранее сообщалось, что реставрацию церкви Анненкирхе отложили до 1 сентября 2025 года.
Фото: freepik.com
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