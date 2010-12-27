Подполковника запаса из академии Можайского давал взятки

Вместе с сообщником их коммерческая деятельности принесла более миллиона рублей.

Виктор Дорофеев, начальник отделения материально-технического обеспечения "Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского" получил приговор. Суд назначил ему штраф общей суммой в 2,5 млн рублей. Об этом 14-го июня сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ.

Следствие установило, что в 2013 году Дорофеев неоднократно брал взятки и склонял к этому майора Алексея Лопаткина.

Дорофеев подписывал акты приемки выполненных работ, в которых были сведения, не соответствующие действительности. На тот момент он проходил военную службу и был председателем комиссии по приемке автотранспортных услуг, предоставленных академии сторонней организацией по гос. контракту. Также он уговорил Лопаткина, начальника автомобильной службы отделения материально-технического обеспечения учебного центра академии, подписать фиктивные акты за награждение в 50 тысяч рублей.

Таким образом они вместе заработали свыше 1,5 млн рублей. Дорофеева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в даче взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий. Теперь ему предстоит выплатить около 2,5 млн рублей. Лопаткин за получение взятки был осужден ранее.

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