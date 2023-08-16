Подписчики СберПрайм сэкономили более 130 млрд рублей

Ко дню рождения подписки Сбер подготовил подарки подписчикам: повышенный кешбэк в сервисах партнёров, скидки на умные колонки и музыкальную подборку для настроения.

Общая выгода подписчиков СберПрайм от использования сервисов Сбера и партнёров банка с момента запуска подписки превысила 130 млрд рублей.

Подписка СберПрайм стартовала ровно четыре года назад — 24 сентября 2020 года. Сегодня её используют более 15 млн человек. Чаще всего подписку подключают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Свердловской области.

При оформлении СберПрайм россияне получают не только повышенный кешбэк до 12% бонусами Спасибо при покупках у партнёров (Мегамаркет, Купер, Самокат) и бесплатный доступ к сервисам развлечений (онлайн-кинотеатр Okko, HiFi-стриминг Звук), но и улучшенные условия по финансовым продуктам Сбера. Например, подписчикам предоставляется бесплатная в обслуживании СберКарта и уведомления по ней, переводы до 1 млн руб. без комиссии, 1,5% к ставке по СберВкладу и Накопительному счету, а также 1,5% кешбэк бонусами Спасибо по кредиту. Возможность закрывать разные жизненные потребности всего за 199 рублей в месяц (а именно столько стоит СберПрайм) в рамках одной подписки привлекает всё больше новых клиентов.

К тому же подписчики СберПрайм получают в два раза больше выгоды в программе лояльности, чем клиенты без подписки, ведь подписчикам доступно до 5 категорий кешбэка бонусами Спасибо за покупки по картам Сбера, включая 1% на все покупки.

В день рождения СберПрайм подписчики получат эксклюзивные подарки: кешбэк до 70% бонусами Спасибо на Мегамаркете, в Купере и Самокате, дополнительную выгоду при подключении подписки "Прайм + Премиум" в онлайн-кинотеатре Okko, скидку 30% на умные колонки SberBoom и SberBoom Mini, а также праздничную музыкальную подборку от HiFi-стриминга Звук. Воспользоваться выгодными предложениями можно с 24 по 30 сентября включительно.

По оценкам Сбера, рынок подписок в России в ближайшие годы продолжит расти, и драйверами этого роста станут персонализация и мультисервисность. По итогам 2023 года на одного активного пользователя в среднем приходилось 1,5 подписки, но уже к концу 2024 года будет 1,7. Клиенты предпочитают иметь сразу несколько подписок, чтобы закрывать весь спектр своих потребностей. И мультисервисные подписки, к которым относится и СберПрайм, идеально для этого подходят.

Фото: Piter.TV