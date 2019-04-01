Подозреваемого в ложном сообщении об актах терроризма в объектах социальной инфраструктуры Петербурга задержали

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении об актах терроризма в объектах социальной инфраструктуры Петербурга в Пулково. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД в субботу, 29 июля.

Как утверждает следствие, 18 июля в 04:50 неизвестный позвонил на линию экстренных служб и сообщил об угрозе терактов в нескольких учреждениях города. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Сотрудники центра "Э" утром пятницы, 28 июля, обнаружили 31-летнего жителя Приморского района в аэропорту Северной столицы. Проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: конная полиция Петербурга приступила к патрулированию центра города.

Фото: Piter.TV