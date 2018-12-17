Подозреваемого в госизмене Воробьева исключили из помощников полпреда президента

Президента России уведомили о разбирательстве в деле о госизмене.

Александр Воробьев исключен из списка помощников уполномоченного представителя президента России по УрФО. Из трех фамилий там осталось только две: Анны Ленской и Евгения Гурарии. Информация появилась на официальном сайте полпредства.

Сейчас чиновника подозревают в государственной измене. По решению Лефортовского суда Москвы мужчина отправлен под арест. В заключении он просидит до 4 августа. Журналистов на заседание не пустили, процесс велся в закрытом режиме. Известно также, что сам фигурант расследования в суде скрыл свое лицо под маской.

Напомним, что с 2018 года Воробьев руководил аппаратом помощника президента Николая Цуканова. Через полгода работы он стал его помощником. В пятницу, 5 июля мужчина был задержан. Информация об этом доведена до Владимира Путина.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ пресекла передачу военных карт с грифом "секретно" иностранцам.

Фото: Piter.tv