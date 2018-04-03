ФСБ пресекла передачу военных карт с грифом "секретно" иностранцам

УФСБ опубликовало видео с обысками у подозреваемых в госизмене. У задержанных были изъяты карты Генштаба с грифом "секретно".

Сотрудники ФСБ России по Свердловской области совместно с коллегами из УФСБ Республики Крым и УФСБ по Омской области пресекли передачу секретных военных карт иностранной стороне.

Сотрудниками ФСБ пресечена преступная деятельность трех граждан России и одного гражданина Украины, которые собирали секретные данные для последующей передачи этих данным за границу.

Пресечена деятельность группы лиц, причастных к незаконному сбору для последующей передачи иностранной стороне секретных топографических материалов военного назначения. Так, одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в городах Екатеринбург, Симферополь и Омск были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил РФ. УФСБ по Свердловской области

Задержанным были объявлены официальные предостережения о недопустимости подобных действий. Задержанные признали, что своими действия создавали угрозу безопасности России и отказались от совершения подобных действий в дальнейшем. К слову сказать, один из них ранее уже привлекался за совершение преступления по статье "Госизмена".

Видео: УФСБ по Свердловской области