Специалисты освободили реки Ленобласти от 3,5 тысяч кубов льда, начали очищать пляжи и готовить спасателей к летнему периоду.

В Ленобласти начали готовиться к пляжному сезону. Специалисты освободили реки Ленобласти от 3,5 тысяч кубов льда, начали очищать пляжи и готовить спасателей к летнему периоду. Об этом сообщил начальник департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти Александр Астафуров на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад".

Мы провели работы в два этапа. Первый — освободили участки, ворой — вскрыли 3,5 тысячи кубов льда, ослабили ледовые поля. Все реки в Ленобласти уже очистились ото льда, потопления и заторов на реках не образовывалось. Готовимся к пляжному сезону: очищаем пляжи, готовим дежурных и спасателей. Александр Астафуров

По его словам, департамент начал работать в обычном режиме. Специалисты уже подобрали 171 спасателя, которые будут следить за безопасностью на пляжах в Ленобласти. В работе задействуют 8 водолазных станций, катера и моторные лодки. В настоящее время очищаются пляжи и реки от опасных предметов.

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Фото: Piter.TV