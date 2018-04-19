Под Волгоградом 77-летний пенсионер застрелил знакомого, чтобы не отдавать долг в 100 тысяч

Следком опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором пенсионер убивает 57-летнего мужчину.

Накануне вечером, 18 апреля, в Городищенском районе Волгоградской области в своем автомобиле УАЗ был обнаружен труп 57-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

Следственными органами СК СУ РФ по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В ходе следственных мероприятий были изъяты записи с камер наблюдения, по которым удалось быстро установить преступника. По горячим следам был задержан местный 77-летний пенсионер. Задержанный в преступлении сознался. Как выяснилось, у мужчины с пострадавшим был конфликт на почве долга в 100 тысяч рублей. На разговор должник пришел с оружием, которое купил в 90х будучи дальнобойщиком.

В ходе конфликта подозреваемый достал из кармана куртки пистолет и произвел несколько выстрелов в область головы и туловища потерпевшего, сидевшего на водительском сидении в салоне автомобиля УАЗ. От полученных ранений потерпевший скончался, а злоумышленник, прихватив с собой оружие, скрылся с места происшествия. СУ СК РФ по Волгоградской области

В настоящее время 77-летний подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ, вину в содеянном полностью признал. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: следком