Под Выборгом могут начать выращивать шампиньоны

Инвестиции в проект составят около 1,6 млрд рублей.

В следующем году в Выборгском районе Ленинградской области может появиться настоящая ферма по выращиванию шампиньонов. Как сообщает Neva.Today, данную идею хотят реализовать предприниматели Владимир Малышев и Михаил Дудин.

Согласно задумке, популярный сорт грибов хотят выращивать в построенном комплексе в около промышленных масштабах. На реализацию проетка планируют потратить 1,6 млрд рублей. Производительность должна составить от 5 до 10 тысяч шампиньонов в год.

В Росстате отметили, что Ленинградская область по итогам за прошлый год занимает всего лишь 9% в общем объеме производства грибов в России. Лидером является Центральный федеральный округ – 48%.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что ЗакС ускорит создание рабочей группы, призванной выполнить постановления президента.

Фото: Pixabay