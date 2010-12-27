Под Выборгом могут начать выращивать шампиньоны

В следующем году в Выборгском районе Ленинградской области может появиться настоящая ферма по выращиванию шампиньонов. Как сообщает Neva.Today, данную идею хотят реализовать предприниматели Владимир Малышев и Михаил Дудин.
Согласно задумке, популярный сорт грибов хотят выращивать в построенном комплексе в около промышленных масштабах. На реализацию проетка планируют потратить 1,6 млрд рублей. Производительность должна составить от 5 до 10 тысяч шампиньонов в год.
В Росстате отметили, что Ленинградская область по итогам за прошлый год занимает всего лишь 9% в общем объеме производства грибов в России. Лидером является Центральный федеральный округ – 48%.
Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что ЗакС ускорит создание рабочей группы, призванной выполнить постановления президента.
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