В Петербурге продают два крупных предприятия по ремонту двигателей

Речь идет о Кингисеппском машиностроительном заводе и ООО "Дизельдипсервис".

В Петербурге могут продать два крупных предприятия по ремонту двигателей. Речь идет о Кингисеппском машиностроительном заводе (КМЗ) и петербургском ООО "Дизельдипсервис". По данным "РБК", их может приобрести холдинг АО "Трансмашхолдинг".

Источники издания сообщили, что сделка близится к завершению и составит от 700 млн до 1,5 млрд рублей. На данный момент оба продаваемых предприятия принадлежат троим совладельцам. Если сделка состоится, КМЗ получит нового крупного инвестора и заказчика одновременно.

Напомним, что КМЗ занимается ремонтом дизельных двигателей по заказам ВМФ и погранслужбы ФСБ. По данным СПАРК, в 2017 году прибыль завода составила 46 млн рублей. А прибыль ООО "Дизельдипсервис" за 2018 год – 67 млн руб.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербургский завод "Звезда" хочет расторгнуть с КМЗ крупный контракт на производство корабельных двигателей.

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