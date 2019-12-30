Неизвестный избил мужчину в бильярдном клубе в Купчино

Что послужило причиной конфликта пока неизвестно.

Петербуржца госпитализировали после посещения бильярдного клуба. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

В 01:27 3-го января в полицию поступило сообщение о драке в помещении по адресу Купчинская улица, 23. Стражи порядка прибыли по указанному адресу. Затем стало известно, что с телесными повреждениями в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина 1978-го года рождения. По предварительным данным, его избил неизвестный.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого 1994-го года рождения. Проводится проверка, обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные похитили у петербуржца авто за 6 млн рублей.

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