  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестный избил мужчину в бильярдном клубе в Купчино
Сегодня, 18:45
105
nadezhda_sib

Неизвестный избил мужчину в бильярдном клубе в Купчино

0 0

Что послужило причиной конфликта пока неизвестно.

Петербуржца госпитализировали после посещения бильярдного клуба. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

В 01:27 3-го января в полицию поступило сообщение о драке в помещении по адресу Купчинская улица, 23. Стражи порядка прибыли по указанному адресу. Затем стало известно, что с телесными повреждениями в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина 1978-го года рождения. По предварительным данным, его избил неизвестный. 

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого 1994-го года рождения. Проводится проверка, обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные похитили у петербуржца авто за 6 млн рублей

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии