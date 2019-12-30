Неизвестные похитили у петербуржца авто за 6 млн рублей

Машину украли 3 января в Калининском районе.

В новогодние выходные петербуржец остался без иномарки почти за 6 млн рублей. О краже черного "Лексуса" потерпевший сообщил в полицию, рассказала пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

Мужчина 1969-го года рождения оставил свое авто у дома №29 по улице Замшина. Вечером в пятницу, 3-го января, машина пропала. В этот же день петербуржец обратился в правоохранительные органы. Ущерб от пропажи автомобиля 2016-го года выпуска составил 5,8 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе городского МВД, полицейские уже приняли меры к розыску и задержанию лиц, которые могли быть причастны к хищению машины.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные похитили бутылку коньяка из квартиры во Фрунзенском районе.

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