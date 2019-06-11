Под Оренбургом таможенники спасли более 4 тысяч черепашек

Черепашки были задекларированы как капуста и перевозились в мешках.

Оренбургские таможенники спасли более 4000 тысяч сухопутных черепашек, которых пытались незаконно ввезти в Россию из Казахстана.

Под Оренбургом таможенники пресекли незаконный ввоз более 4 тысяч среднеазиатских сухопутных черепах, которые находятся на грани исчезновения. Черепахи перевозились в мешках и были задекларированы как капуста. Данных о перевозки живых существ в наличии не было. По некоторым оценкам партия черепашек стоит около 5 миллионов рублей.

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