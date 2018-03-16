Под Новосибирском 20-летний парень забил кувалдой свою беременную подругу, чтобы встречаться с другой

В сети появилось фото, на котором парень показывает, как убивал девушку, которая ждала от него ребенка

Жуткое убийство потрясло жителей села Новомошковское Мошковского района Новосибирской области: 20-летний парень забил насмерть свою 21-летнюю сожительницу, которая ждала от парня ребенка.

Как удалось выяснить следствию, 2 августа 2017 года в паре произошел скандал на почве ревности. Пара проживала вместе, и девушка была беременна. У парня появилась новая возлюбленная. Молодой человек не захотел терять новую пассию и боясь потерять ее, решил убить свою беременную сожительницу. Злоумышленник заранее припрятал в лесу кувалду и перчатки, а вечером 3 августа привел после работу на это место беременную подругу.

В лесу он нанес девушке не менее 5 ударов по голове, тело забросал листвой и пошел домой. Родители пропавшей девушки обратились за помощью в полицию, а когда начались активные поиски, парень признался в убийстве и показал куда спрятал тело убитой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу. СУ СК РФ по Новосибирской области

Фото: Telegram/Следком