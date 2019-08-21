Под Новый год в Ладогу выпустили более 60 тысяч мальков

Контролировали процесс специалисты ФГБУ "Главрыбвод".

Фауну Ладожского озера пополнили 60 811 мальков ладожской палии. Акция прошла в поселке Владимировка Ленинградской области. Выпуск осуществлялся в два этапа – 8 и 9 декабря.

Контролировали процесс специалисты ФГБУ "Главрыбвод". Молодь вырастили на базе их филиала в поселке Ропша по заказу "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад".

Виды рыб для выпуска определяет Росрыболовство, как правило речь идет о ценных породах. Для Северо-Западного региона это атлантический лосось, сиг или палия. Через 4-5 лет вес выпущенных рыб достигнет порядка 12 килограмм, и они начнут нереститься.

Фото: ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад