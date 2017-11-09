В Нижнем Новгороде отец приревновал 4-летнего сына к жене и задушил ребенка

Мужчина увидел в соцсетях фото сына с подписью жены "Мой любимый мужчина" и задушил собственного ребенка.

Жуткая трагедия произошла в предпраздничные дни в Нижнем Новгороде. 34-летний отец приревновал собственного сына к жене и задушил ребенка.

По сообщениям в СМИ, муж с женой из-за ссоры не жили вместе, а женщина постоянно получала от него угрозы. Незадолго до трагедии женщина опубликовала в соцсетях фотографию 4-летнего сынишки и подписала "Мой любимый мужчина". 5 ноября 2017 года по заявлению матери о безвестном исчезновении ее малолетнего сына следователями следственного отдела по Автозаводскому району Нижнего Новгорода было незамедлительно возбуждено дело по статье "Убийство".

В ходе расследования в тот же день был задержан 34-летний муж женщины, который является отцом ребенка. 5 ноября же в одном из гаражей гаражного кооператива было обнаружено и тело ребенка с признаками насильственной смерти. Как удалось выяснить следствию, 3 ноября в 16 часов отец забрал ребенка из детского садика и не привел его к матери. Подозреваемому предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

С целью установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

СУ СК России по Нижегородской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV