В Нижнем Новгороде пресечена деятельность трех подпольных игровых клубов

Ирина Волк рассказала о ликвидации незаконного центра азартных игр.

Российские правоохранительные органы на территории Нижнего Новгорода пресекли деятельность трех подпольных игровых клубов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что работа проводилась при участии Следственного комитета и Росгвардии по региону. В общей сложности оперативники смогли задержать семерых подозреваемых. В их отношении ведется уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ за организацию и проведение нелегальной азартной деятельности.

В ходе обысков и осмотров мест происшествий обнаружено и изъято более 130 единиц игрового оборудования, денежные средства и документы. пресс-служба МВД РФ

Предварительно следствием установлено, что злоумышленники осуществляли противоправную деятельность с ноября 2021 года.

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Фото и видео: МВД Медиа