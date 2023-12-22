Сотрудник ГИБДД на больничном смог помочь коллегам задержать нетрезвого правонарушителя.

Сахалинский полицейский со сломанной рукой задержал агрессивного водителя. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы МВД по региону. Известно, что Алексей Котман возвращался с супругой домой на личном транспорте, когда заметил иномарку. Водитель за рулем транспортного средства вилял из стороны в сторону на проезжей части. В результате сотрудник Госавтоинспекции проехал за правонарушителем во двор и перегородил ему проезд своей машиной. После этого мужчина подошёл к автомобилю подозреваемого, представился и предъявил служебное удостоверение. В этот момент злоумышленник повел себя неадекватно и попытался скрыться от сотрудника правопорядка.

Несмотря на то, что у полицейского был перелом руки, он, используя приёмы борьбы, ограничил подвижность злоумышленника и удерживал его до приезда своих коллег. пресс-служба МВД РФ

По прибытию подмоги, в салоне патрульного автомобиля правонарушитель несколько раз поворачивался к задним сиденьям. Сотрудники ГИБДД проверили машину и поняли, что на полу в ней находился полиэтиленовый свёрток с запрещенными веществами с весом почти 18 граммов. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. По факту применения насилия в отношении представителя власти ведется проверка.

В Башкирии привлечен один водитель, устроивший ночной дрифт в центре города Уфы.

Фото и видео: МВД Медиа