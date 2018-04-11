Под Москвой сгорел дом участника группы Uma2rmaH Сергея Кристовского

В сети появилось видео пожара в деревне Гаврилково Красногорского района Московской области.

Накануне днем, 10 апреля, в частном доме в деревне Гаврилково Красногорского района Московской области произошел серьезный пожар.

В 14 часов 15 минут на диспетчерский пульт ЦУСК поступило сообщение о пожаре в деревне Гаврилково, дом 12. На место происшествия прибыли 6 единиц техники и 15 человек личного состава. В 15 часов 52 минут пожар на площади 400 квадратных метров был локализован. В 17 часов 15 минут ликвидирован открытый огонь. В 19 часов 15 минут пожар был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Как оказалось, это горел дом участника группы Uma2rmaH Сергея Кристовского. Всего от пожара пострадали два дома. Полностью выгорел дом директора группы Евгении Лазаревской, а затем огонь перекинулся на дом Сергея Кристовского. Его дом пострадал частично. Причину пожара и ущерб предстоит выяснить.

Видео: YouTube/ Экстренный вызов 112