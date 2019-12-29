Новая трасса позволит сократить жителям столицы время на дорогу до аэропортов.

Под Москвой появится платный дублер МКАД. Об этом сообщили Ведомости со ссылкой на собственные источники.

Трасса будет проходить от Солнцево через Бутово и Лыткарино до подмосковного Железнодорожного. Дорога будет иметь от 4 до 8 полос дорожного движения и будет тянуться 53 км. Максимальная скорость движения по трассе составит 120 км в час. Предположительно строительство объекта будет продолжаться пять лет. На работу чиновники выделят 86,7 млрд рублей. Инвестировать в проекта намерена компания "Регион". Она подписала соглашение с правительством Москвы в феврале 2020 года.

Трасса позволит жителям города воспользоваться новыми въездами в столицу Речь идет о Юго-Восточной и Северо-восточной хордам. Такая система позволит сократить время в пути на 2,5 часа. Сколько приходится тратить на поездку некоторым жителям на дорогу до аэропортов "Домодедово" и "Жуковский".

На автомобиле по новой трассе можно будет проехать за 500 рублей. Та же цена останется для мотоциклистов. Грузовикам и автобусам придется отдать за дорогу до 1470 рублей.

Ранее между Петербургом и Москвой в мартовские выходные запустят дополнительные "Ласточки".

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