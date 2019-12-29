Под Москвой появится платный дублер МКАД. Об этом сообщили Ведомости со ссылкой на собственные источники.
Трасса будет проходить от Солнцево через Бутово и Лыткарино до подмосковного Железнодорожного. Дорога будет иметь от 4 до 8 полос дорожного движения и будет тянуться 53 км. Максимальная скорость движения по трассе составит 120 км в час. Предположительно строительство объекта будет продолжаться пять лет. На работу чиновники выделят 86,7 млрд рублей. Инвестировать в проекта намерена компания "Регион". Она подписала соглашение с правительством Москвы в феврале 2020 года.
Трасса позволит жителям города воспользоваться новыми въездами в столицу Речь идет о Юго-Восточной и Северо-восточной хордам. Такая система позволит сократить время в пути на 2,5 часа. Сколько приходится тратить на поездку некоторым жителям на дорогу до аэропортов "Домодедово" и "Жуковский".
На автомобиле по новой трассе можно будет проехать за 500 рублей. Та же цена останется для мотоциклистов. Грузовикам и автобусам придется отдать за дорогу до 1470 рублей.
Ранее между Петербургом и Москвой в мартовские выходные запустят дополнительные "Ласточки".
Видео: YouTube/
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