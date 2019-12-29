Между Петербургом и Москвой в мартовские выходные запустят дополнительные "Ласточки"

Стоимость фиксированная: Москва – Петербург – 898,4 рубля, обратно – 898,9 рубля.

Из-за высокого спроса у пассажиров на поездки между Москвой и Петербургом ОАО "РЖД" запустит дополнительные "Ласточки" с 6 по 9 марта. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Из Москвы в Петербург 6 и 8 марта отправится дополнительная "Ласточка" в 16:53. В город на Неве она прибудет в 00:45. Остановки: Тверь, Вышний Волочек, Бологое и Чудово.

Из Петербурга в Москву дополнительные составы пойдут 6, 7 и 9 марта. Отправление – 11:35, прибытие – 18:17.

Билеты уже находятся в продаже. Стоимость фиксированная: Москва – Петербург – 898,4 рубля, обратно – 898,9 рубля.

До конца марта петербуржцы смогут отправиться в Москву за 559 рублей.

Фото: ВКонтакте