До конца марта петербуржцы смогут отправиться в Москву за 559 рублей

С апреля цена повысится на 250 рублей.

До конца марта жители Петербурга смогут поехать в Москву на плацкарте меньше, чем за 1000 рублей.

Самый дешевый билет в плацкартном вагоне стоит от 711 до 749 рублей. Если отказаться от белья, то стоимость проезда снизится ещё на 152 рубля.

Дешевые билеты доступны на следующие даты: 2-6 марта, 11-20 марта, 23-28 марта, 30-31 марта.

Поезд 159А будет отправляться в 2:04 с Ладожского вокзала и прибывать в 10:16 на Ленинградский вокзал. Купить билеты можно на официальном сайте РЖД.

Ранее мы сообщили, что билеты на "Ласточки" до Пскова подешевеют до конца апреля.

Фото: ВКонтакте