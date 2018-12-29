Под Ломоносовом в аварии погибла школьница

Мать девочки не справилась с управлением на трассе Ленобласти.

Утром 24 января на дороге в Ломоносовском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с двумя иномарками. Об этом сообщают представители ГИБДД по региону. По предварительной информации, автоледи 1971-го года рождения на "Рено" не справилась с управлением на трассе "Петродворец-Кейкино" и выехала на встречную полосу. Там машина столкнулась с двигавшейся иномаркой "Мицубиси". Виновница аварии ехала от деревни Гостилицы в направлении КАДа.

В пострадавшем "Мицубиси" за рулем находился мужчина 1984-го года рождения. Травмы получил не он, а маленькая пассажирка "Рено": девочка 2006-го года рождения. Школьница скончалась не месте. Ее мать госпитализирована.

Напомним, что в социальном центре Петергофа готовы отогреть бездомных и напоить чаем.

Фото и видео: ГИБДД по региону