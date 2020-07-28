Под Липецком в тройном ДТП погиб 23-летний водитель на "семерке"

На трассе столкнулись "Шкода" и две отечественные легковушки.

Сегодня утром, 28 июля, на дороге Восточный обход Липецка между Усманской и Грязинской автотрассами погиб 23-летний водитель.

Как удалось установить, водитель "Шкоды" выехал на встречную полосу и задел попутный ВАЗ 2006. Затем "Шкоду" отбросило на седьмую модель ВАЗ. В результате ДТП погиб 23-летний водитель "семерки". Еще 2 человека получили различные травмы.

Все детали ДТП выясняются.

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