Почтовый фургон сбил 21-летнюю девушку на Лыжном переулке

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В среду, 7 августа около 12:00 фургон "Почты России" сбил 21-летнюю девушку у дома №4 на Лыжном переулке в Приморском районе. Она переходила дорогу в неположенном месте, сообщила пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшую девушку госпитализировали в больницу. Врачи оценили ее состояние как тяжелое.

За рулем фургона Volkswagen был 29-летний водитель. Сотрудники дорожной инспекции начали устанавливать подробности происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Благодатной улице в Петербурге забил "родник".

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