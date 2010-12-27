Почти пять тонн ягод не доехали до Псковской области

Сотрудники Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области задержали пять тонн ягод на российско-белорусской границе России, сообщила пресс-служба ведомства.
Более 870 кг малины, земляники и голубики ехали из России в Белоруссию без действительного на них фитосанитарного сертификата. Партия брусники в 4 тонны и вовсе перемещалась без него.
Из-за выявленных нарушений сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 4,87 тонн ягод на территорию России. В отношении представителей владельцев грузов возбудили дела об административном правонарушении.
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Фото: pixabay.com
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