Почти пять тонн ягод не доехали до Псковской области

Крупную партию ягод не пустили на территорию РФ из Белоруссии.

Сотрудники Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области задержали пять тонн ягод на российско-белорусской границе России, сообщила пресс-служба ведомства.

Более 870 кг малины, земляники и голубики ехали из России в Белоруссию без действительного на них фитосанитарного сертификата. Партия брусники в 4 тонны и вовсе перемещалась без него.

Из-за выявленных нарушений сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 4,87 тонн ягод на территорию России. В отношении представителей владельцев грузов возбудили дела об административном правонарушении.

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