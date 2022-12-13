Почти 500 контейнерных площадок построят в Ленобласти

В районной администрации добавили, что контракт на строительство заключили 68 муниципальных образований - это 474 площадки накопления ТКО.

В Ленобласти на 71 муниципальных образования появятся 488 новых контейнерных площадок. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказала глава комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

В районной администрации добавили, что контракт на строительство заключили 68 муниципальных образований - это 474 площадки накопления ТКО.

Ранее РЭО рассказал, как правильно утилизировать просроченный шашлык. Эксперты рассказали о том, как долго можно хранить приготовленный шашлык.

Фото: piter.tv

