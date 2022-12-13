РЭО рассказал, как правильно утилизировать просроченный шашлык

Эксперты рассказали о том, как долго можно хранить приготовленный шашлык.

Приготовленный шашлык, срок годности которого подошел к концу, следует утилизировать при помощи компоста и ни в коем случае не отправлять в бак для вторсырья. В противном случае остальные фракции окажутся загрязненными и больше не смогут быть утилизированными. Соответствующее заявление сделали представители телеканала "360" со ссылкой на информацию, полученную от Российского экологического оператора. Сециалисты уточнили, что в холодильнике при готовленное блюдо из мяса может храниться до трех дней, а вне холода - только до четырех часов. В том случае, если отдыхающиеся находятся на даче, то они могут создать компостную яму или приобрести для поездки заранее компостный металлический или пластиковый контейнер с крышкой для того, чтобы избежать неприятного запаха.

В России действует 18 объектов по компостированию общей мощностью 2,2 миллиона тонн в год. К 2030 году планируется построить дополнительные мощности как минимум на 12 млн тонн отходов год — федеральной схемой обращения с ТКО предусмотрено создание более 200 объектов. Таким образом мощности составят свыше 14 млн тонн. Денис Буцаев, генеральный директор РЭО

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Фото: Piter.tv