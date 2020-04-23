Прокуратура Петербурга добилась выплаты зарпалты 11 работникам предприятия

По требованию прокуратуры 11 работникам выплатили зарплату

Прокуратура Калининского района провела проверку исполнения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.



По данным ведомства, у организации имеется задолженность по заработной плате перед 11 работниками на общую сумму более 1 млн рублей.С целью восстановления трудовых прав работников прокуратура района внесла представление генеральному директору фирмы.



По результатам его рассмотрения задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Ранее сообщалоьс, что прокуратура Петербурга добивается компенсации 300 тысяч рублей для ребенка, пострадавшего в ДТП.

Фото: Piter.TV

