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Прокуратура Петербурга добилась выплаты зарпалты 11 работникам предприятия
Сегодня, 9:16
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга добилась выплаты зарпалты 11 работникам предприятия

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По требованию прокуратуры 11 работникам выплатили зарплату

 Прокуратура Калининского района провела проверку исполнения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
 
По данным ведомства, у организации имеется задолженность по заработной плате перед 11 работниками на общую сумму более 1 млн рублей.С целью восстановления трудовых прав работников прокуратура района внесла представление генеральному директору фирмы.
 
По результатам его рассмотрения задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Ранее сообщалоьс, что прокуратура Петербурга добивается компенсации 300 тысяч рублей для ребенка, пострадавшего в ДТП.

Фото: Piter.TV
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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