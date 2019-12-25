По пути из Пскова в Петербург в "Ласточке" умер пассажир

В итоге поезд выехал в пункт назначения с опозданием.

Накануне в поезде Псков - Санкт–Петербург скончался пассажир. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ласточка" до Северной столицы должна была отправиться из Пскова в 12.43. Однако в одном из вагоне умер пассажир, на место прибыли сотрудники полиции, которые разбирались в ситуации. В итоге поезд в Санкт-Петербург выехал с опозданием в один час.

Ранее мы писали о ДТП на Колпинском шоссе, где водитель "Мерседеса" не справился с управлением на большой скорости, в результате чего автомобиль врезался в поребрик и перевернулся. После этого машина задымилась.

Фото: Piter.TV