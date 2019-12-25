Новые дорожные знаки ограничивают стоянку у станции метро "Улица Дыбенко"

В рамках усиления мер безопасности на станциях метрополитена Петербурга по поручению вице-губернатора Кирилла Полякова продолжается работа по обеспечению антитеррористической защищенности пассажирского транспорта.

Во вторник, 15 августа, у станции "Улица Дыбенко" были введены в действие новые меры, направленные на предотвращение бесконтрольного размещения транспортных средств в непосредственной близости к вестибюлям станции. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Петербурга.

Дорожные знаки 5.27 и 5.28 были установлены на прилегающей к станции территории, действие которых начинает действовать с 15 августа. Эти меры были предприняты впервые на станции "Площадь Александра Невского – 1,2" и уже показали свою эффективность.

Следует отметить, что за нарушение данных ограничений на стоянку под указанными дорожными знаками предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Ранее сообщалось, что движение от "Шушар" до "Международной" было временно приостановлено.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга