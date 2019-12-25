Движение от "Шушар" до "Международной" было временно приостановлено

Как выяснилось позже, причиной неполадок стал неисправный состав

Утром во вторник, 15 августа, движение на южном участке "фиолетовой" ветки петербургского метро временно приостановили по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Поезда временно прекратили движение от станции "Шушары" до станции "Международная" в 8:04. Остальные станции на линии 5 при этом продолжили функционировать в штатном режиме.

Как выяснилось позже, причиной неполадок стал неисправный состав: поезд высадил пассажиров на платформе. В 8:12 движение было восстановлено.

Ранее мы сообщили о том, что в метрополитене Петербурга продолжат использовать английский язык.

Фото: Piter.TV