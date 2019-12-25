Движение от "Шушар" до "Международной" было временно приостановлено

Утром во вторник, 15 августа, движение на южном участке "фиолетовой" ветки петербургского метро временно приостановили по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".
Поезда временно прекратили движение от станции "Шушары" до станции "Международная" в 8:04. Остальные станции на линии 5 при этом продолжили функционировать в штатном режиме.
Как выяснилось позже, причиной неполадок стал неисправный состав: поезд высадил пассажиров на платформе. В 8:12 движение было восстановлено.
Ранее мы сообщили о том, что в метрополитене Петербурга продолжат использовать английский язык.
Фото: Piter.TV
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