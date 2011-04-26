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В метрополитене Петербурга продолжат использовать английский язык
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В метрополитене Петербурга продолжат использовать английский язык

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На данный момент проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Схемы и аудиосообщения в метро Петербурга продолжат дублировать на английский язык, рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту. Правила пользования подземкой Северной столицы утверждены постановлением Правительства города №776 от 29.09.2020. 

Отметим, что в среду, 9 августа, Минтранс поделился приказом, согласно которому в Типовые правила пользования метрополитеном должны внести соответствующие изменения. На данный момент инициатива проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Ранее мы сообщали о том, что в 2024-2025 годах две линии метро Петербурга продлят.

Фото: Piter.TV

Теги: городская подземка, метро петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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