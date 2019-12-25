Пловец Федоровский продает медаль Олимпиады-1980 за 1,3 млн рублей

Спортсмен завоевал эту награду, выступая в составе сборной СССР в комбинированной эстафете 4x100 метров.

Серебряный призер Олимпийских игр 1980 года в плавании Александр Федоровский выставил на продажу олимпийскую медаль. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на спорте".

По данным издания, продавец оценил стоимость медали в 1,3 миллиона рублей. В комплекте покупатель получит вместе с олимпийской наградой оригинальную разноцветную ленту и фирменную коробочку.

Серебряную Федоровский завоевал в составе сборной СССР в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Также на Играх спортсмен стал четвертым на дистанции 100 метров брассом.

В 2020 году экс-форвард московского ЦСКА Давид Янчик тоже пытался продать свою медаль. Бронзовая награда чемпионата России, завоёванная с армейским клубом, оценивалась в 16 350 рублей.

Ранее мы сообщали, что победитель ЧМ-2018 по футболу в России продал золотю медаль на аукционе за 65 950 евро.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)