Пловчиха Юлия Ефимова выиграла золото Чемпионата Европы на дистанции 100 метров брассом

Также спортсменку ждут дистанции 50 м и 200 м брассом и комплекс на 200 м.

Трехкратный призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла первое золото Чемпионата Европы на дистанции 100 м брассом. Впереди спортсменку ждут 50 и 200 м брассом, а также комплекс на 200 м. Об этом сообщают РИА Новости.

После победы Юлия заявила журналистам, что хочет получить удовольствие от соревнований. Она не сомневается в своем преимуществе перед конкурентами и уверена, что в следующий раз выступит еще лучше.

Напомним, Чемпионат Европы по летним видам спорта 2018 года проходит со 2 по 12 августа в Глазго и Эдинбурге (Великобритания), а также в Берлине (Германия). Талисманами соревнований стали медвежонок Берлино и нерпа Бонни.

Ранее мы писали, что уроженка Ленобласти взяла золото на Чемпионате Европы.

Видео: Instagram / guberniev_dmitry