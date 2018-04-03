Площадь зеленых зон увеличится в Петербурге почти на 80 гектаров

В Петербурге площадь зеленых зон общего пользования увеличится почти на 80 гектаров. Губернатор Александр Беглов утвердил постановление о расширении закона "О зеленых насаждениях общего пользования". В перечень вошли 109 новых территорий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Глава города отметил, что создание комфортной городской среды является одним из приоритетов развития Петербурга. Не менее 30 процентов территории города должно быть озеленено и доступно для жителей. За последние годы в Северной столице появилось более 1,3 тысячи новых объектов зеленых насаждений. Их общая площадь составляет более тысячи гектаров.

На начало 2026 года в Петербурге насчитывается более восьми тысяч территорий с таким статусом. Их общая площадь достигла 8754 гектаров. Кроме того, растет число заповедных территорий. В прошлом году создали новый заказник "Тарховский". На данный момент в городе действует 18 особо охраняемых природных территорий.

Ранее сообщалось о весенней высадке растений в Красногвардейском районе Петербурга. В том числе, жители помогут посадить 500 деревьев и 1000 кустов.

