Крошик из Фонда балтийской нерпы устроил себе отпуск в Финском заливе

Знаменитая нерпа Крошик впервые за 10 лет уплыла от людей, но недалеко.

Знаменитый петербургский нерпёнок Крошик, прославившийся благодаря забавным видео из Центра реабилитации морских млекопитающих, впервые за десять лет оказался в открытой воде. Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы выпустили своего питомца на волю в начале августа, и теперь стало ясно: Крошик не собирается уплывать в дикую жизнь. Он просто взял себе каникулы — целыми днями плавает по Финскому заливу, греется на солнце и охотится, а к вечеру неизменно возвращается на базу.

Животное оборудовали GPS-трекером, который приклеили на шерсть — на случай, если он забредёт далеко. Однако Крошик держится в пределах полукилометра от своего вольера. Трекер также был нужен учёным в надежде увидеть, что взрослый самец всё же решит присоединиться к диким сородичам. Но у нерпы оказались другие планы.

Удивительно, но Крошик откликается на своё имя — достаточно негромко позвать его, и он сразу появляется в вольере. В фонде признаются, что такой расклад их удивил, но они рады, что смогли организовать для нерпы режим свободных прогулок с тёплым ночлегом рядом с людьми. Волонтёры обещают и дальше рассказывать о приключениях своего любимца.

Ранее мы сообщили о том, что на берегу Финского залива в Петербурге выпустили трех спасенных тюленей.

Фото: Вконтакте / Спасение тюленей