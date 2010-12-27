Со среды на "Василеостровской" заработают все двери

На станции убрали техническое помещение, чтобы увеличить пропускную способность во время ЧМ-2018.

На станции петербургского метрополитена "Василеостровской" с 11 апреля появятся новые двери, сообщает пресс-служба подземки.

Для пассажиров станут доступны две станционные двери, которые расположены в конце платформы с двух сторон. Ранее они были закрыты из-за технических помещений. Однако сейчас модернизация блок-поста, установленного на платформе, подходит к концу. После демонтажа ограждения, двери станут работать в штатном режиме.

Напомним, Piter.tv писал, что "Василеостровскую" модернизируют к Чемпионату мира по футболу 2018. Также планируется увеличить пропускную способность эскалаторов. Вместе с тем на фиолетовой и оранжевой ветках хотят запустить составы с семью и восьмью вагонами, которые тоже позволят увеличить пассажиропоток по время проведения ЧМ-2018.

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